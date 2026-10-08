{"_id":"6ac79ae7401dd9ae9705e4e9","slug":"video-ground-report-on-durga-puja-preparations-in-delhi-cr-park-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज: बंगाल से आए कारीगर, सजीं ज्वेलरी-साड़ी और हस्तशिल्प की दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज: बंगाल से आए कारीगर, सजीं ज्वेलरी-साड़ी और हस्तशिल्प की दुकानें

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 08 Oct 2026 07:00 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 07:00 PM IST







Link Copied



दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल तैयार करने के लिए बंगाल से कारीगर पहुंचे हैं। पूजा को लेकर करीब 10 दिन पहले से ही दुकानें सजने लगी हैं। यहां ज्वेलरी, साड़ियों और हस्तशिल्प की कई दुकानें लगाई गई हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन