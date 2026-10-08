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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Ground report on Durga Puja preparations in Delhi CR Park

सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज: बंगाल से आए कारीगर, सजीं ज्वेलरी-साड़ी और हस्तशिल्प की दुकानें

Thu, 08 Oct 2026 07:00 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:00 PM IST
Ground report on Durga Puja preparations in Delhi CR Park
दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल तैयार करने के लिए बंगाल से कारीगर पहुंचे हैं। पूजा को लेकर करीब 10 दिन पहले से ही दुकानें सजने लगी हैं। यहां ज्वेलरी, साड़ियों और हस्तशिल्प की कई दुकानें लगाई गई हैं।
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