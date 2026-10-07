सीजेपी से जुड़ा हुआ है आरोपी नदीम, दिल्ली पुलिस से लेना चहाता था बदला

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एआई के जरिए फर्जी वीडियो बनाकर दिल्ली पुलिस के एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत की छेड़छाड़ जैसे आरोपों के कटघरे में खड़ा करने वाला आरोपी युवक नदीम अहमद अमीन (24) को लेकर पुलिस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासा सामने आए है। पुलिस की जांच में पता लगा कि आरोपी क्रॉकरोच जनता पार्टी(सीजेपी) का समर्थक है। आरोपी जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भी सक्रिय रहा था। उसने सीजेपी के समर्थन में कई वीडियो डाले थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरी साजिश को खंगालने में जुटी हुई है।

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