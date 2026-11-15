दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

{"_id":"6af99d6ad7c55cccfd04743e","slug":"video-25-thousand-devotees-visit-naina-devi-temple-sunday-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: श्री नयना देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, रविवार को 25 हजार श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}