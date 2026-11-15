दो हत्याओं से दहली दिल्ली: पहले सचिन की गोली मारकर हत्या, मृतक के भाई ने लिया बदला; सोनू को उतारा मौत के घाट

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि जांच में सामने आया कि किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद सोनू उर्फ प्रदीप ने सचिन को गोली मार दी थी। इसके बाद सचिन के भाई नरेश ने सोनू को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों हत्याओं के पीछे की वजह और आपसी विवाद के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मामले की जांच जारी है।