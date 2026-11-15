हवाओं ने बदली दिल्ली की फिजा: प्रदूषण घटा लेकिन सांसों पर संकट बरकरार, एक पखवाड़े के बाद 300 से नीचे एक्यूआई

दिल्ली में तेज हवाओं ने प्रदूषण से कुछ राहत जरूर दिलाई है, लेकिन जहरीली हवा का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। हवा की दिशा बदलने से प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली है और प्रदूषण के स्तर में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली की हवा अब भी खराब स्थिति में बनी हुई है। हालांकि, एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की दहलीज पर है। सबसे खास बात यह रही कि लग लगभग एक पखवाड़े से अधिक समय के बाद रविवार को एक्यूआई 300 के नीचे दर्ज किया गया। दिवाली के बाद सबसे साफ हवा वाला दिन रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 290 दर्ज हुआ, जोकि खराब श्रेणी है। यह शनिवार की तुलना में 77 सूचकांक कम है।

विज्ञापन