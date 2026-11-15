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दिल्ली में हादसा: पहाड़गंज में निर्माणाधीन होटल ढहा, आठ लोग घायल; दूसरी मंजिल पर डाली जा रही थी छत

Sun, 15 Nov 2026 06:06 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 15 Nov 2026 06:06 PM IST
सार

घायलों को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सहायक खंभे गीले पाए गए।

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Roof slab of a house under construction collapsed in Delhi s Paharganj
मलबे के ढेर में तब्दील इमारत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पहाड़गंज इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह गया। यह घटना 15 नवंबर 2026 को हुई, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया।

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इमारत काशेरूवालान, संगत तराशन, पहाड़गंज में प्रॉपर्टी नंबर 3992–3993 पर स्थित है। यह सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने है। इमारत में एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था। घटना के समय दूसरी मंजिल की छत (लेंटर) डाली जा रही थी। इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सहायक खंभे गीले थे। इमारत भी एक तरफ झुकी हुई प्रतीत हुई।
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घायलों का विवरण
हादसे में कुल आठ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में शेख सद्दाम (37), शेख राजा (20), मोहम्मद सुहैल (50), संजूद खान (40), गौतम यादव (28), वरुण यादव (36), राजा (36) और मंटसू (40) शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कुछ को फ्रैक्चर और कुछ को मामूली चोटें आई हैं। ढहने के कारणों की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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