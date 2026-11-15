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दिल्ली: यमुना में मरी हुई मछलियां मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी

Sun, 15 Nov 2026 10:14 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 15 Nov 2026 10:14 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने के मामले में शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

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Police action in the case of dead fish being found in the Yamuna
यमुना में दिखाई दीं मरी हुई मछलियां - फोटो : वीडियो ग्रेब

विस्तार
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उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है।

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दिल्ली पुलिस ने सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने के मामले में शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। यह प्राथमिकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।
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उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विभाग की ओर से शिकायत मिलने के बाद वजीराबाद थाने में शरारत करने और गलत जानकारी फैलाने से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुईं मछलियों के वीडियो सामने आने के दो दिन बाद हुआ है।
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इन वीडियो के सामने आने के बाद जल प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई थी और नदी में जहरीले अपशिष्ट छोड़े जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

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