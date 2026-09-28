{"_id":"6aba8d739db3918927058b1d","slug":"video-two-accused-arrested-in-a-deadly-dispute-in-baisi-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बैसी में खूनी विवाद में दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नूंह के सदर थाना क्षेत्र के बैसी गांव में 23 सितंबर की रात दो परिवारों के बीच हुए खूनी विवाद में युवक आकिल की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बैसी निवासी शोएब और उनफेद के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

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