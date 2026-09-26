{"_id":"6ab803b42c3c7999c50937d7","slug":"video-block-congress-workers-conference-concludes-in-nuh-amidst-internal-infighting-among-party-workers-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"नूंह में कार्यकर्ताओं की आपसी फूट के बीच संपन्न हुआ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के पंजाबी बारात घर में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस दौरान पार्टी के अंदर चल रही आपसी खींचतान भी खुलकर सामने आई। कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सह प्रभारी के सामने संगठन में पक्षपात किए जाने के आरोप लगाए।

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