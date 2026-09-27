नूंह में अभय चौटाला की हुंकार, भाजपा की विदाई, कांग्रेस की भी नो एंट्री

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पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती पर रविवार को नूंह में आयोजित इनेलो की सम्मान दिवस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। करीब 75 एकड़ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखकर प्रदेश में इनेलो की सरकार बनाई जाएगी।

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