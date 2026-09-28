नूंह: फसल क्षति पर किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनी फसल बीमा योजना

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान के आर्थिक जोखिम से राहत देने में सहायक बन रही है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि खरीफ-2026 में जिले के 4,114 किसानों ने फसलों का बीमा कराया है। इसके तहत 8,360 हेक्टेयर क्षेत्र बीमित हुआ है, जिसकी कुल बीमित राशि 6,703.12 लाख रुपये है।

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