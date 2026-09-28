भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य को जान से मारने की धमकी

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भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन को गैंग के नाम पर धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की मांग किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फोन करने वाले ने खुद को गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया तथा दो दिन के अंदर पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में जाहिद हुसैन ने नूंह के पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर अपने और परिवार की जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।

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