{"_id":"6aca31e52b353bae020e577e","slug":"video-surveillance-via-cameras-and-warnings-through-public-announcement-system-for-littering-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: कैमरे की नजर से नहीं बचा कूड़ा फेंकने वाला, माइक से आई आवाज तो वापस उठाई पन्नी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा शहर में अब सड़क किनारे कूड़ा फेंककर निकल जाना आसान नहीं होगा। रात का अंधेरा हो या सुनसान सड़क, स्मार्ट सिटी के कैमरों की नजर से बचना मुश्किल है। सेक्टर बीटा-1 में इसका उदाहरण देखने को मिला। सड़क किनारे कचरे की पन्नी फेंककर जा रहे एक व्यक्ति को कैमरे से जुड़े पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए न केवल रोक दिया गया, बल्कि उसे वापस आकर कूड़ा उठाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में रात करीब 10:14 बजे एक व्यक्ति सड़क किनारे दीवार के पास कचरे की पन्नी फेंककर आगे बढ़ने लगता है। तभी स्मार्ट कैमरे से जुड़े माइक पर आवाज आती है, ‘कूड़ा यहां से उठाओ... हेलो भाई, इधर आओ। कूड़ा क्यों डाला वहां पर? उठाओ इसको। अचानक सुनाई दी आवाज से व्यक्ति ठिठक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे कौन टोक रहा है।

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