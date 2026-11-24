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नोएडा। नवंबर का महीना खत्म हो रहा है और सर्दी की दस्तक अबतक तेज नहीं हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस सप्ताह सर्दी बढ़ेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही 30 नवंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। वहीं छह दिन बाद नोएडा की हवा साफ हुई। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) येलो जोन में 193 दर्ज किया गया है।