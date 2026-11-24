{"_id":"6b05c341f0eae764bd0b3a58","slug":"video-composite-school-located-in-charolli-village-of-jewar-area-cleanliness-system-is-in-bad-condition-due-to-dirt-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जेवर क्षेत्र के चौरोली गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में गंदगी से सफाई व्यवस्था बदहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जेवर क्षेत्र के चौरोली गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में गंदगी की वजह से सफाई व्यवस्था बदहाल है। विद्यालय परिसर में जगह-जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है। इसके अलावा स्कूल में बने शौचालयों की हालत भी बेहद खराब है। ऐसे में यहां पढ़ने आने वाले छोटे-छोटे बच्चों को गंदे वातावरण में पढ़ाई करनी पड़ रही है। विद्यालय परिवार का आरोप है कि यमुना प्राधिकरण के सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करने नहीं आते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। विद्यालय परिसर में सफाई व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिसर में जगह-जगह कूड़ा और गंदगी फैली हुई है। सफाई के लिए रखे गए कूड़ेदान भी व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे गए हैं। कुछ कूड़ेदान उलटे पड़े हुए हैं। वहीं, विद्यालय के शौचालयों में भी गंदगी से भरे पड़े हैं। शौचालय की फर्श पर कूड़ा और निर्माण सामग्री के टुकड़े पड़े हैं। इससे बच्चों और विद्यालय के कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय परिसर में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

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