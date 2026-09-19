इस्कॉन नोएडा में श्री राधाष्टमी महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया

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नोएडा में 19 सितंबर को इस्कॉन नोएडा में श्री राधाष्टमी महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। सुबह 10 बजे से भजन-कीर्तन के साथ श्री राधा-कृष्ण का पंचगव्य और पुष्पों से विशेष अभिषेक किया गया। वृंदावन से आए व्रज विलास प्रभु ने श्रीराधा की दिव्य लीलाओं पर कथा सुनाई। भगवान को 250 से अधिक देसी-विदेशी व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। आयोजन में करीब 3,000 श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन, भजन-कीर्तन और प्रसाद ग्रहण किया।

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