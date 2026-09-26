यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में वनवासियों के उत्पादों की धूम, हल्दी, शहद समेत कई घरेलू उत्पादों को मिला बाजार

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ग्रेटर नोएडा। जंगल में रहकर प्राकृतिक संसाधनों और ऑर्गेनिक खेती के जरिए घरेलू उपयोग के उत्पाद तैयार करने वाले वनवासियों के हुनर को अब बाजार मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में पहुंच रहे लोगों के बीच जंगलवासियों की मेहनत से तैयार किए गए उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

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