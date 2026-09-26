ग्रेनो में कारोबारी की मौत: लखनऊ से यूपी ट्रेड शो में आए थे, होटल की खिड़की से गिरे; रात में की थी ये गलती

ट्रेड शो में व्यापार के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा आए 63 वर्षीय व्यापारी की होटल की खिड़की से गिरने से मौत हो गई। शुक्रवार रात दोस्तों के साथ खाना खाने और शराब पीने के बाद वह अपने कमरे में सोने चले गए थे। शनिवार सुबह होटल कर्मचारी चाय देने के लिए उनके कमरे में पहुंचा तो वह कमरे में नहीं मिले। खिड़की से नीचे देखने पर व्यापारी का शव पड़ा मिला। होटल कर्मचारियों ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले में परिजन ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है।

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