ट्रेड शो में दिखी यूपी की बदली तस्वीर: एके-203 से ब्रह्मोस तक आकर्षण का केंद्र, पिस्टल व बुलेट प्रूफ जैकेट भी

अमेठी में रूस के सहयोग से तैयार हो रही एके-203 असॉल्ट राइफल यूपी के डिफेंस कॉरिडोर की सबसे चर्चित परियोजनाओं में है। वहीं लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस की इकाई के जरिये प्रदेश मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। यानी एक ही प्रदेश में असॉल्ट राइफल से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक के उत्पादन का आधार तैयार हो रहा है। डिफेंस पवेलियन में इन उत्पादों की मौजूदगी ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता में आए बदलाव को खास तौर पर रेखांकित किया। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस एयरोस्पेस, भारत डायनेमिक्स लि., अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस समेत कई कंपनियां निवेश कर रही हैं।