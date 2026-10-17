नोएडा स्टेडियम में दशहरे की तैयारी: कारीगर जुटे पुतलों की फिनिशिंग में, 20 अक्टूबर को दहन

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20 अक्टूबर को दशहरा उत्सव के लिए सेक्टर-21ए स्टेडियम में रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले तैयार कर लिए गए हैं। कारीगरों की ओर से पुतलों को अंतिम रूप देने के साथ ही उनमें लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है। बारिश के कारण पुतलों को नुकसान पहुंचने के बाद उनकी दोबारा मरम्मत कराई गई। अब कारीगर पुतलों की फिनिशिंग में जुटे हैं, ताकि दशहरा उत्सव के दिन उनका दहन किया जा सके। पुतलों को आकर्षक रूप देने के लिए अंतिम तैयारियां की जा रही हैं।

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