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पति-पत्नी, तीन बच्चों की गई जान: नूडल्स खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, ग्रेटर नोएडा की वारदात

Sat, 17 Oct 2026 10:13 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 17 Oct 2026 10:13 AM IST
सार

घटना ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नगला श्रीपदम गांव की है। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हुई है। मृतकों में पति-पत्नी और तीन बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

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Five members of the same family die in Rabupura, in the Jewar area of Greater Noida
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र के नगला श्री पदम गांव में शनिवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। बताया गया है कि परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार रात नूडल्स का सेवन किया था। हालांकि, पुलिस ने अभी मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।

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डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार सुबह थाना रबूपुरा को सूचना मिली कि नगला श्री पदम निवासी एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस और फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने मौके का गहन निरीक्षण किया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। 

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मृतकों की पहचान महेश (37) पुत्र कृष्ण, उसकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू (11), बेटी मिष्टी (7) और तीन वर्षीय बेटे साक्षात के रूप में हुई है। सभी नगला श्री पदम गांव के रहने वाले थे। पांचों के शवों का पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आसपास के लोगों और मृतक महेश की मां ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने रात में नूडल्स खाए थे। इसके बाद परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। इसी आधार पर प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम और अन्य जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है।

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फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर पहुंची 
फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर खाद्य पदार्थ से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक वजह की पुष्टि होने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

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