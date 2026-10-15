{"_id":"6ad07e77a328fc0a8207fa74","slug":"video-shuttering-collapses-in-noida-sector-62-vehicles-damaged-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में हादसा: निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी,15 वाहन क्षतिग्रस्त, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा में हादसा: निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी,15 वाहन क्षतिग्रस्त, देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 12:49 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 12:49 PM IST







Link Copied



नोएडा सेक्टर 62 में आई थम हाइट्स में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग लापरवाही से गिर गई। इस घटना में करीब 15 चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद वाहन मालिक सेक्टर 58 थाने पहुंचे; हालांकि, कोई घायल नहीं हुआ। ... और पढ़ें

विज्ञापन