दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम: नोएडा में छाए बादल, तेज हवाओं से बढ़ी सिहरन; आईएमडी ने क्या जताया अनुमान?

नोएडा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। यहां धूप पूरी तरह से गायब हो गई है और आसमान में अंधेरा छा गया है। इसके साथ ही, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं गुरुग्राम में सुबह अचानक से मौसम बदल गया है। वहीं तेज गति से हवाएं चल रही हैं।

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