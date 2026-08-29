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सेक्टर-52 में भूमिगत जलाशय के पास सीवरेज पंपिंग स्टेशन का विरोध

Sat, 29 Aug 2026 06:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:32 PM IST
Opposition to sewerage pumping station near underground reservoir in Sector 52
सेक्टर के ई-ब्लॉक के निवासी विरोध जता रहे। उनका कहना है कि आपूर्ति का पानी प्रदूषित हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण, एनजीटी, सांसद से शिकायत कर जल विभाग की प्लानिंग पर निवासियों ने सवाल उठाए। सेक्टरवासी कह रहे कि यूजीआर से प्रस्तावित सीवरेज पंपिंग स्टेशन 12 मीटर भी दूर नहीं। पंपिंग स्टेशन बनने के बाद सेक्टर में बदबू फैलेगी। आरोप है कि जल विभाग ने इस परियोजना के लिए सेक्टर के निवासियों या आरडब्ल्यूए से कोई सलाह या सुझाव नहीं लिया। बिना सूचना के काम शुरू करवाने के लिए ग्रीन नेट का घेरा बना दिया गया।
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