Noida News: सीबीएसई नेशनल्स की तैयारी मे जुटी श्रीजा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:10 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:10 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-62 स्थित इंडस वैली पब्लिक स्कूल की 10वीं की छात्रा श्रीजा शांडिल्य का चयन सीबीएसई नेशनल्स के लिए हुआ है। वह सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 की टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में नजर आएंगी। श्रीजा सेक्टर-62 स्थित आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी में कोच एनएस नेगी के मार्गदर्शन में तैयारी कर रही हैं। कोच ने बताया कि वह रोजाना स्कूल के बाद तैयारी कर रही हैं। हाल ही में हुई उत्तराखंड में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीजा ने अंतिम 18 में जगह बनाई थी।
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