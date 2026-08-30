Noida News: जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने प्राधिकरण को भेजा पत्र

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जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने प्राधिकरण को भेजा पत्र



यमुना सिटी। दनकौर के गांव रामपुर खादर में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और यहां नाली निर्माण कराने के लिए प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा है। गांव के मुख्य मार्ग पर पिछले कई महीने से जल भराव की समस्या है। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से यहां सर्वे कराया गया था। एसडीएम सदर की ओर से प्राधिकरण को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि गांव रामपुर खादर के मुख्य मार्ग की सूचना मिलने पर क्षेत्रिय लेखपाल से वहां का निरीक्षण कराया गया। जिसमें पता चला कि लोगों के घरों का पानी सड़क पर जमा होने के कारण जलभराव की स्थिति रहती है। पहले यह पानी एक किसान के निजी खेत में जाता था। लेकिन फसलें खराब होने के कारण किसान ने खेत में पानी आने का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके कारण पानी अब सड़क पर भरता है।

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