Noida News: कृष्णलीला और दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता से मनेगा जश्न

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नोएडा/ग्रेटर नोएडा। शहर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सेक्टरों, सोसाइटियों और मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। भजन-कीर्तन, जागरण, कृष्ण की बाल लीलाएं, राधा-कृष्ण की झांकी, स्टेज परफॉर्मेंस, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और दही हांडी का आयोजन किया जाएगा।कहां क्या कार्यक्रम में होगाग्रेटर नोएडासेक्टर म्यू-2 और हेमिस्फियर सोसाइटी में में भजन, कीर्तन और जागरण के साथ कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाएंगी। गौड़ सिटी के वन एवेन्यू में स्टेज परफॉर्मेंस, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, भजन और राधा-कृष्ण की झांकी के साथ दो जगह दही-हांडी का कार्यक्रम होगा। दोनों मटकों में टॉफी और चॉकलेट होंगी। एक मटका लड़कों की टीम और दूसरा लड़कियों की टीम फोड़ेगी।सेक्टर बीटा-2 स्थित वैभव लक्ष्मी मंदिर में कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाएंगी और दही-हांडी का कार्यक्रम होगा। सेक्टर जीटा-1 स्थित इस्कॉन मंदिर में 3 सितंबर से जन्माष्टमी के कार्यक्रम शुरू होंगे। यहां भजन-कीर्तन होंगे। 4 सितंबर को दही-हांडी कार्यक्रम और बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होगी। सेवियर ग्रीन आर्च सोसाइटी में भी कीर्तन होगा और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं दिखाई जाएंगी। डेल्टा-2 में जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन होगा।इस बार भी भजन, कीर्तन और जागरण किया जाएगा। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं भी दिखाई जाएंगी।स्टेज परफॉर्मेंस, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, भजन और राधा-कृष्ण की झांकी होगी। दो मटके रखे जाएंगे। -वैभव लक्ष्मी मंदिर पर कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाएंगी। दही हांडी का कार्यक्रम होगा। -राधा-कृष्ण की लीलाएं और झांकी दिखाई जाएंगी। लोग मिलकर पर्व को उत्साह के साथ मनाएंगे। -3 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे। 4 सितंबर को दही-हांडी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होगी। -कीर्तन होगा और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं दिखाई जाएंगी। दही हांडी का कार्यक्रम भी होगा। -भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें भजन और कीर्तन होंगे। हम मिलकर श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। -