Noida News: क्लब इलेवन 8 विकेट से जीती

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह एसजेएस सनडे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला क्लब इलेवन ने 8 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए जस्ट डायल ने 9 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्लब इलेवन ने 2 विकेट खो कर 156 रन बना लिए। जस्ट डायल के संजय 43 रन बनाकर फाइटर ऑफ द मैच रहे।