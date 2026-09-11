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नोएडा में बदला मौसम: उमस के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश, चल रही तेज हवाएं; आईएमडी का अलर्ट
नोएडा में आज तेज धूल भरी हवा चलना शुरू हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। लेकिन अचानक से दोपहर में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर में 11 से 14 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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