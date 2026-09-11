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ग्रेटर नोएडा: किसानों का धरना तीसरे दिन भी, बोले- जब तक मांगें पूरी नहीं, तब तक जारी रहेगा आंदोलन

Fri, 11 Sep 2026 06:01 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:01 PM IST
Greater Noida Farmers protest continues for the third day
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। किसानों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है।
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