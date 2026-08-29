{"_id":"6a9308c5c3cd8c4e6d0477e1","slug":"video-ground-report-on-dilapidated-condition-of-sonar-gali-in-old-market-of-bhangel-in-noida-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भंगेल की सोनार गली बदहाल: छह महीने से खोदाई के बाद सड़क जस की तस, 50 दुकानदारों के सामने मंदी का संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के भंगेल की पुरानी मार्केट में शामिल सोनार गली इन दिनों बदहाल स्थिति में है। करीब छह महीने पहले सीवर लाइन के लिए खोदाई हुई, इसके बाद पानी की लाइन के लिए सड़क खोदी गई। अब काम पूरा होने के बाद भी सड़क को जस का तस छोड़ दिया गया है। इसी वजह से सोनार गली में पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। इसके चलते गली में मौजूद करीब 50 दुकानदारों के सामने मंदी का संकट खड़ा हो गया है।

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