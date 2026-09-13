नोएडा डीएम को हाईकोर्ट की फटकार: पांच लाख जुर्माने के खिलाफ पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, छात्रा पर लगाया था एनएसए

नौकरशाही को अदालत की कड़ी फटकार

हाई कोर्ट ने डीएम द्वारा हिरासत का आदेश पारित करने के तरीके की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि बेलगाम नौकरशाही का ऐसा तानाशाही आचरण जारी रहा, तो उत्तर प्रदेश एक 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' (एक ऐसा राज्य जहां सरकार नागरिकों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है) में बदल सकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि उनकी निष्ठा राजनीतिक कार्यपालिका (नेताओं) के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और अधिकारी उनके सेवक हैं।