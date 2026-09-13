यूपी: पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी का हुआ निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्र (79) का निधन हो गया। उन्होंने नोएडा के मेट्रो अस्पताल में देर रात अंतिम सांस ली। वह करीब एक सप्ताह से लंग्स में संक्रमण फैलने के कारण गंभीर अवस्था में भर्ती थीं।

BJP MP Dinesh Sharma tweets, "It is extremely sad news that former Governor Kalraj Mishra’s wife, Satyawati Mishra, our Chachi, is no more. You were an honest, religious and caring homemaker who treated every person who came to your home with equal respect. May God grant peace to… pic.twitter.com/wvlGCMtrYV विज्ञापन September 13, 2026

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भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अत्यंत दुखद समाचार है कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा, हम सब की चाची जी अब नहीं रहीं, निष्कपट धर्म परायण और सब की चिंता करने वाली आप एक ऐसी ग्रहणी थीं, जो घर में आने वाले हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान देती थीं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें, यही प्रार्थना है।'बता दें कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व राज्यपाल से उनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य हाल जाना था।