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ग्रेटर नोएडा: राम मंदिर के साथ रामलीला में लोगों ने ली सेल्फी

Tue, 20 Oct 2026 08:57 PM IST
Vijay Singh Pundir
Vijay Singh Pundir Vijay Singh Pundir
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:57 PM IST
Greater Noida: People took selfies at the Ramlila, alongside the Ram Mandir
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इकोटेक 12 में प्रभु श्री रामलीला सेवा समिति की ओर से पहली बार रामलीला का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामलीला में पहुंचे लोगों ने राम मंदिर के साथ सैल्फी ली। रामलीला में आए लोगों ने कहा कि भव्य आयोजन में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं।
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