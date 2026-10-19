यूपी: दादरी से खुर्जा के बीच 80 गांव की जमीन पर बसाया जाएगा न्यू नोएडा, मास्टर प्लान तैयार; क्या होगा खास?

बीच से गुजरेगी 130 मीटर चौड़ी ग्रिड रोड

न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। न्यू नोएडा में सबसे चौड़ी सड़क बनाई जाएंगी। सड़कों का यह नेटवर्क न्यू नोएडा के बीच से निकलने वाली करीब 130 मीटर चौड़ी ग्रिड रोड से जुड़ेगा। यह रोड दादरी से शुरू होकर खुर्जा की तरफ जाएगी। खुर्जा के छोर पर इससे दो सड़कें निकलेंगी जो एक खर्जा जाएगी दूसरी जेवर में नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी। ग्रिड रोड के कांसेप्ट को लेकर प्लानिंग करने वाली टीम का मानना है कि न्यू नोएडा पूरी तरह इनवेस्टमेंट रीजन के रूप में बसाया जाएगा। इसमें इंडस्ट्री और वेयर हाउसिंग अकेले 40 प्रतिशत में होंगी। बड़े वाहनों का मूवमेंट शहर के बीच से होने पर समस्या न बने इसके लिए यह 130 मीटर चौड़ी रोड बनाए जाना प्रस्तावित किया गया है। इस रोड से निकलने वाली सड़कें 75 से 105 मीटर चौड़ी होंगी। फिर उन सड़कों से सेक्टर रोड निकाली जाएंगी जो 45 से 75 मीटर चौड़ी होंगी।



औद्योगिक इकाईयों में कामगारों के रहने की जगह चिन्हित होगी

न्यू नोएडा की प्लानिंग में कंपनी से लेकर फैक्ट्री तक में काम करने वाला जो मजदूर तबका है उसकी रिहायस की प्लानिंग भी की गई है। प्लानिंग में यह है कि बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट में कामगारों के रहने के ठिकानों के लिए भी जमीन आरक्षित की जाए। नोएडा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जो खतरे वाली इंडस्ट्री हैं उनमें ये नहीं किया जाएगा। बाकी सामान्य उद्योगों में ये लागू होगा।



भू-जल की नहीं होगी सप्लाई, गंग नहर किनारे लगेंगे 6 प्लांट

नोएडा में पानी की किल्लत और बढ़े हुए टीडीएस लेवल की समस्या को देखते हुए न्यू नोएडा में पहले से प्लानिंग की गई है। न्यू नोएडा में प्राधिकरण जो पाली सप्लाई करेगा उसका एक प्रतिशत भी जमीन से नहीं निकाला जाएगा। प्रस्तावित नक्शे में किनारे से गंग नहर गुजर रही है और उससे कटने वाली दो नहरे अंदर से निकल रही हैं। इन नहरों को और विकसित किया जाएगा। इनके किनारे ही 310 एमएलडी क्षमता वाले 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें दो 70-70 एमएलडी व एक 30 एमएलडी क्षमता का प्लांट गंग नहर के किनारे होगा। लॉजिस्टिक्स हब और ट्रांजिट हब भी किए जाएंगे विकसित- दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, केजीपी, जीटी रोड, बन रहा जेवर एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी होने से न्यू नोएडा में लॉजिस्टिक्स को लेकर भी अपार संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए 66 हेक्टेयर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, 60 हेक्टेयर के मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, 182 हेक्टेयर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनके लिए जमीन भी चिन्हित कर दी गई है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन का आवंटन चरण का बाध्यता से हटकर पहले भी किया जा सकता है।