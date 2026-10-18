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पांच मौत में नया ट्विस्ट: 'हमारी मौत के जिम्मेदार...', फोन में रिकॉर्ड आखिरी वॉइस नोट में महेश ने क्या कहा?

Sun, 18 Oct 2026 12:17 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 18 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में परिवार के पांच सदस्यों की मौत के मामले में नया ट्विस्ट आया है। मृतक महेश ने जान देने से पहले मोबाइल में वॉइस नोट में दर्द बयां किया है। महेश ने अपनी, पत्नी और बच्चों की मौत का जिम्मेदार परिचितों को ठहराया है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीगोपाल गांव में शुक्रवार रात नूडल्स खाकर सोए पति-पत्नी व तीन बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शनिवार सुबह महेश, ललिता, साक्ष, प्रियांश व मिष्टी के शव बिस्तर पर पाए गए।

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Greater Noida Five Family Deaths Take New Twist as Mahesh's Voice Note Blames Relatives
greater noida suicide - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
ग्रेटर नोएडा के नगला पदम सिंह गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक नया और अहम मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस के हाथ मृतक महेश का मोबाइल लगा है, जिसमें एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने की बात सामने आ रही है। 


पुलिस के अनुसार, महेश के मोबाइल फोन से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसने अपनी बड़ी बहन सुनीता, बहनोई शेखर उर्फ चंद्रशेखर और छोटी बहन सपना को घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पोस्टमॉर्टम के बाद पांचों शवों का विसरा सुरक्षित किया गया है, जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
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Greater Noida Five Family Deaths Take New Twist as Mahesh's Voice Note Blames Relatives
मृतक महेश की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार को नगला पदम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना मिली थी। मृतकों की पहचान महेश (37), उसकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू उर्फ साक्षात (11), बेटी मिस्टी (7) और बेटे रियांश (3) के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार शुक्रवार की रात बाहर से घर लौटा था। सभी ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह सभी मृत मिले।
 
Greater Noida Five Family Deaths Take New Twist as Mahesh's Voice Note Blames Relatives
परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर एफएसएल और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाकर जांच कराई। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की भी जांच की गई। पंचनामा की कार्रवाई के बाद पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। चिकित्सकों ने सभी शवों का विसरा सुरक्षित किया है।
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परिवार के पांच सदस्यों की मौत के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : पीटीआई
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महेश जिस मकान में अपनी मां के साथ रहता था, उसे लेकर परिवार में विवाद था। महेश की बहन सुनीता ने अपनी मां चंद्रवती को प्रभावित कर मकान अपने नाम करा लिया था। इसकी जानकारी होने के बाद महेश काफी परेशान रहने लगा था। 
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परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद जमा भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वॉइस नोट में छलका महेश का दर्द 
पुलिस इस संपत्ति विवाद को भी मामले की जांच में एक अहम बिंदु मानकर चल रही है। महेश के मोबाइल फोन की जांच के दौरान उसकी ओर से रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। इसमें महेश ने अपनी बड़ी बहन सुनीता, बहनोई शेखर और छोटी बहन सपना को पूरी घटना का जिम्मेदार बताया है। पुलिस रिकॉर्डिंग की भी जांच कर रही है और इसके आधार पर अन्य तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

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