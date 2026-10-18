पांच मौत में नया ट्विस्ट: 'हमारी मौत के जिम्मेदार...', फोन में रिकॉर्ड आखिरी वॉइस नोट में महेश ने क्या कहा?

1 of 13 greater noida suicide - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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पुलिस के अनुसार, महेश के मोबाइल फोन से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसने अपनी बड़ी बहन सुनीता, बहनोई शेखर उर्फ चंद्रशेखर और छोटी बहन सपना को घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पोस्टमॉर्टम के बाद पांचों शवों का विसरा सुरक्षित किया गया है, जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के नगला पदम सिंह गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक नया और अहम मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस के हाथ मृतक महेश का मोबाइल लगा है, जिसमें एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने की बात सामने आ रही है।

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2 of 13 मृतक महेश की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार को नगला पदम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना मिली थी। मृतकों की पहचान महेश (37), उसकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू उर्फ साक्षात (11), बेटी मिस्टी (7) और बेटे रियांश (3) के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार शुक्रवार की रात बाहर से घर लौटा था। सभी ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह सभी मृत मिले।



3 of 13 परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर एफएसएल और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाकर जांच कराई। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की भी जांच की गई। पंचनामा की कार्रवाई के बाद पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। चिकित्सकों ने सभी शवों का विसरा सुरक्षित किया है।

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4 of 13 परिवार के पांच सदस्यों की मौत के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : पीटीआई

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महेश जिस मकान में अपनी मां के साथ रहता था, उसे लेकर परिवार में विवाद था। महेश की बहन सुनीता ने अपनी मां चंद्रवती को प्रभावित कर मकान अपने नाम करा लिया था। इसकी जानकारी होने के बाद महेश काफी परेशान रहने लगा था।

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5 of 13 परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद जमा भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी