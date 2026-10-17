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ग्रेटर नोएडा: बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों के साथ 12 मोटरसाइकिल बरामद, लगाते थे फर्जी नंबर प्लेट

Digvijay Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:16 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:16 PM IST







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ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा-2 पुलिस ने शनिवार को दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही और कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल, चार फर्जी नंबर प्लेट, एक पेचकस (मास्टर चाबी) और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। ... और पढ़ें

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