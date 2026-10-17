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Greater Noida Bike theft gang busted 12 motorcycles recovered from ccused who used to attach fake number plates in Greater Noida
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ग्रेटर नोएडा: बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों के साथ 12 मोटरसाइकिल बरामद, लगाते थे फर्जी नंबर प्लेट
ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा-2 पुलिस ने शनिवार को दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही और कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल, चार फर्जी नंबर प्लेट, एक पेचकस (मास्टर चाबी) और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।
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