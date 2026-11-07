नोएडा में पहली बार: काशी-ऋषिकेश की तर्ज पर होगी यमुना महाआरती, 21 हजार दीपों से जगमगाएगा तट

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अब तक काशी और ऋषिकेश की गंगा आरती का दिव्य नजारा देखने के लिए मशहूर रहे शहरों की तर्ज पर नोएडा में भी भव्य यमुना महाआरती होने जा रही है। सेक्टर-94 स्थित यमुना तट पर आज पहली बार ‘श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। यहां गंगा आरती की तर्ज पर विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच यमुना की महाआरती होगी। आयोजन में 21 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे, जिससे यमुना तट दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा। शंखनाद, घंटियों की गूंज और आरती के बीच श्रद्धालुओं को काशी और ऋषिकेश जैसा आध्यात्मिक अनुभव देने की तैयारी है। पहली बार होने जा रहे इस आयोजन को नोएडा में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की नई शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है।

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