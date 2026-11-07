परिवार से दूर ड्यूटी पर: दिवाली पर घर छूटेगी पूजा की थाली, नोएडा जिला अस्पताल के डॉक्टर-स्टाफ रहेंगे हाई अलर्ट

आज शाम जब पूरा शहर रोशनी में नहाकर अपने परिवारों के साथ लक्ष्मी पूजन कर रहा होगा, उस समय नोएडा के सरकारी व निजी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ मरीजों की जिंदगी की हिफाजत में जुटे होंगे। जहां आम दिनों में त्योहार का मतलब अपनों का साथ होता है, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आज की रात फर्ज की सबसे कड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। कुछ स्टाफ हर साल की तरह इस साल भी अपने घर नहीं जा सके हैं और ऐसे में ये वीडियो कॉल के माध्यम से अपने घर की दिवाली की पूजा देखेंगे और सभी को शुभकामनाएं देंगे....

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हम मूलरूप से कानपुर के निवासी हैं और पिछले चार साल से जिला अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर घर नहीं जा सके हैं। घर की बहुत याद आ रही है लेकिन इमरजेंसी में ड्यूटी भी जरूरी है।हम मूलरूप से जौनपुर निवासी हैं लेकिन यहां पर पिछले कई साल से ड्यूटी कर रहे हैं। घर में पति और मेरी बेटी रहती है। ड्यूटी की वजह से घर भी नहीं जा सकेंगे, ऐसे में घर पर पति और बेटी ही पूजा करेंगे। हम इमरजेंसी में मरीजों की देखभाल करेंगे।हम पिछले 11 साल से जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं। हमारी रोजाना इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है ऐसे में हम इमरजेंसी सेवा छोड़कर दिवाली मनाने नहीं जा सकते। हमारा परिवार राजस्थान में रहता है।हम झारखंड निवासी हैं और पिछले 15 साल से जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात हैं। हमारा परिवार यहां पर नहीं रहता है ऐसे हम वीडियो कॉल पर बात करके ही पूजा करेंगे, क्योंकि हमको हर साल की तरह इस साल भी छुट्टी नहीं मिल पाई है।हम हर साल की तरह इस साल भी इमरजेंसी में ड्यूटी करेंगे, ताकि अन्य लोगों को कुछ देर ही सही, दिवाली मनाने का मौका मिल सके। इसके अलावा इमरजेंसी में हेल्पलाइन के तौर पर हमारा नंबर 9266415003 जारी किया गया है। हमारे अलावा इमरजेंसी में डॉ. हर्षिता और डॉ. मोहित की ड्यूटी और आईसीयू में डॉ. मोहित सिंह ड्यूटी करेंगे। इमरजेंसी सेवाओं के लिए बर्न वार्ड भी तैयार कर दिया गया है।