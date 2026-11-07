दिवाली में लापरवाही न कर दे बीमार: पटाखों के धुएं से लेकर खान-पान तक बरतें सावधानियां, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

त्योहारों की भागदौड़, खान-पान में लापरवाही, मिठाइयों की अधिकता और बढ़ता प्रदूषण सबसे ज्यादा डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) के मरीजों के लिए जोखिम भरा साबित होता है। जरा सी चूक शुगर लेवल को अनियंत्रित करने के साथ हृदय पर भी दबाव बढ़ा सकती है। ऐसे में त्योहार की खुशियों के बीच अपनी सेहत का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। दिवाली के दौरान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज किस तरह सतर्क रहकर सुरक्षित त्योहार मना सकते हैं, इस पर शहर के छह प्रमुख वरिष्ठ चिकित्सकों ने कुछ सुझाव और सावधानियां साझा की हैं -

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खुशियों के इस दौर में अपनी सेहत से समझौता न करें। खान-पान में थोड़ी सी लापरवाही शुगर और ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकती है। पार्टी या आयोजनों में जाने से पहले फल और सब्जियों जैसे फाइबर युक्त आहार जरूर लें, ताकि मीठे का असर सीमित रहे। नमकीन और अत्यधिक तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं और कम सोडियम वाले विकल्पों को प्राथमिकता दें। सुरक्षित आतिशबाजी के साथ संयमित जीवनशैली अपनाएं, क्योंकि त्योहारों की सच्ची चमक आपके स्वस्थ जीवन में ही है।"त्योहारी सीजन में एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे सांस, हृदय, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में बुजुर्ग और सांस के मरीज बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर जाते समय एन-95 मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। इनहेलर और नियमित दवाएं समय पर लें। चूंकि बाहर प्रदूषण के कारण टहलना सुरक्षित नहीं है, इसलिए डायबिटीज और बीपी के मरीज घर के अंदर, इनडोर जिम या बेसमेंट में ही वॉक, साइकलिंग व योग जैसी शारीरिक गतिविधियां जारी रखें।त्योहार पर मिठाइयों, तले-भुने खाद्य पदार्थों और नमकीन का सेवन सीमित रखें, क्योंकि अधिक चीनी से ब्लड शुगर बढ़ सकती है, जबकि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। त्योहार की व्यस्तता में अपनी नियमित दवाएं या इंसुलिन लेना न भूलें। साथ ही, समय-समय पर ब्लड शुगर और बीपी की जांच करते रहें। पर्याप्त पानी पिएं और भोजन के बाद 15-20 मिनट की हल्की सैर करें।गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर के अंतराल पर पौष्टिक आहार और हल्के स्नैक्स लेते रहें, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर सामान्य बना रहे और कमजोरी या गैस की समस्या न हो। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी न होने दें और प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ (पानी, नारियल पानी, सूप आदि) पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। जिन गर्भवती महिलाओं को शुगर या जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या है, वह मीठे का सेवन बेहद सीमित या बंद रखें। उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रही महिलाएं भोजन में नमक और चाट मसाले की मात्रा कम करें।दिवाली के उत्साह में खानपान और दिनचर्या की अनदेखी सेहत पर भारी पड़ सकती है। विशेष रूप से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिठाइयों, तली-भुनी चीजों और अत्यधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों से परहेज रखें या इनका सेवन बेहद सीमित करें। डायबिटीज के मरीज नियमित अंतराल पर अपनी ब्लड शुगर की जांच करते रहें और दवाइयां समय पर लें। वहीं, हाई बीपी के मरीज भोजन में नमक की मात्रा नियंत्रित रखें, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें। त्योहार के दौरान भी समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्की शारीरिक गतिविधि या नियमित व्यायाम जरूर जारी रखें, ताकि बिना सेहत बिगड़े दिवाली का आनंद लिया जा सके।