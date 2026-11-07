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नोएडा: शहर मनाएगा दिवाली, जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हाई-अलर्ट पर रहेंगे डॉक्टर और स्टाफ
आज शाम जब पूरा शहर रोशनी में नहाकर अपने परिवारों के साथ लक्ष्मी पूजन कर रहा होगा, उस समय नोएडा के सरकारी व निजी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ मरीजों की जिंदगी की हिफाजत में जुटे होंगे। जहां आम दिनों में त्योहार का मतलब अपनों का साथ होता है, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आज की रात फर्ज की सबसे कड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। कुछ स्टाफ हर साल की तरह इस साल भी अपने घर नहीं जा सके हैं और ऐसे में ये वीडियो कॉल के माध्यम से अपने घर की दिवाली की पूजा देखेंगे और सभी को शुभकामनाएं देंगे....
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