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नोएडा: भंगेल में बैंक के एटीएम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने समय रहते पाया काबू

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 06:53 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 06:53 PM IST







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नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र के अंतर्गत भंगेल स्थित एक बैंक के एटीएम में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। ... और पढ़ें

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