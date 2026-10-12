सेक्टर-62 में सजा मायापुर इस्कॉन मंदिर जैसा भव्य पंडाल, सिल्वर जुबली पर होगा विशेष आयोजन

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नोएडा। सेक्टर-62 की सार्वजनीन पूजा समिति के दुर्गा पूजा के 25वें वर्ष यानी सिल्वर जुबली समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को खेल शक्ति पार्क, बी-ब्लॉक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने बताया कि इस बार का पंडाल मायापुर के नवनिर्मित इस्कॉन मंदिर - श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। समिति के महासचिव कौशिक सेन शर्मा और मीडिया प्रतिनिधि देबलिना रॉय ने बताया कि पंडाल लगभग बनकर तैयार है। इसका प्रवेश द्वार इस्कॉन मंदिर की हूबहू प्रतिकृति है। करीब 7000 वर्ग फीट में फैला यह पंडाल दिल्ली-एनसीआर के सबसे बड़े पूजा पंडालों में से एक होगा। आयोजकों ने बताया कि पूरे मंडप को मेघ-श्याम रंग में सजाया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, वृंदावन और कुरुक्षेत्र के दृश्यों को दर्शाया गया है। गर्भगृह को होगला आर्ट (होगला पौधे की सूखी पत्तियों से बनी पारंपरिक कला) से बनाया गया है। मूर्तियों के लिए हिल्टन जैसे 100% रिसाइकिल होने वाले इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसे बनाने में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आए 50 से अधिक कारीगरों ने कई हफ्तों तक मेहनत की है। दुर्गा पूजा महोत्सव 16 से 21 अक्टूबर तक चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सप्तमी को 'अलीबाबा और चालीस चोर' डांस ड्रामा, अष्टमी को इंडियन आइडल फेम देबस्मिता रॉय और बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक सुदेश भोसले की प्रस्तुति होगी। नवमी को बांग्ला बैंड दोहार और आरडी बर्मन बैंड के प्रदीप्त सेनगुप्ता अपने इंस्ट्रुमेंटल बैंड के साथ प्रस्तुति देंगे। पूजा पार्क के सामने अल्पना सजाई गई है और परिसर में पगोडा स्टाइल के स्टॉल भी लगेंगे. इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अतिष चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष सुशोभन सरकार, शुभोब्रतो चक्रवर्ती, निरुपम मुखर्जी, महासचिव कौशिक सेन शर्मा, कोषाध्यक्ष सुब्रतो बोस और मीडिया प्रतिनिधि सुतापा मुखोपाध्याय व देबलिना रॉय मौजूद रहे।

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