निक्की भाटी हत्याकांडः पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन को राहत, हाईकोर्ट ने इस आधार पर दी जमानत

अभियोजन ने लगाए थे आरोप

वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी मृतका का पति है। उनके संबंध मधुर नहीं थे और वह पत्नी को प्रताड़ित करता था। वह अपने माता-पिता और पत्नी के साथ अस्पताल नहीं गया, जो उसके दोषी मन को दर्शाता है। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सूचिका की एफआईआर की कहानी विवेचना के दौरान दर्ज उसके बयान के विपरीत है। बयान में उसने कहा कि ब्यूटी पार्लर खोलने के कारण पति ने मृतका को प्रताड़ित किया और घटना वाले दिन वह जलती हालत में सीढ़ियों से उतर रही थी।



जिसके बाद पड़ोसी देवेंद्र उसे अस्पताल ले गया।अस्पताल की फुटेज से स्पष्ट है कि महिला को देवेंद्र के साथ आरोपी के माता-पिता और बड़े भाई अस्पताल लेकर गए। मृतका ने दुर्घटनावश जलने की बात कही थी। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो बताए कि आरोपी ने मृतका को जलाया। पुत्र के बयान पर कोर्ट ने कहा कि उसकी कम उम्र और दो महीने दस दिन की देरी को देखते हुए बचाव पक्ष का यह तर्क कि वह सिखाया-पढ़ाया गवाह प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया खारिज नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों पर कोई राय व्यक्त किए बिना कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।