यूपी: नोएडा में करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा में सोमवार को करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वायड, डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सभी टीमें स्कूल परिसरों की जांच में जुट गईं।

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सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस धमकी मिलने के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल जांच के बाद ही धमकी की वास्तविकता और उससे जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।