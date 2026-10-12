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यूपी: नोएडा में करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Mon, 12 Oct 2026 01:21 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 12 Oct 2026 01:21 PM IST
सार

नोएडा में करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वायड, डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं।

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Around a dozen schools in Noida received bomb threats
Bomb Threat - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नोएडा में सोमवार को करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वायड, डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सभी टीमें स्कूल परिसरों की जांच में जुट गईं। 

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सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस धमकी मिलने के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल जांच के बाद ही धमकी की वास्तविकता और उससे जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।

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