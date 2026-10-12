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ग्रेटर नोएडा: बीटा-2 में गंदे और बदबूदार पानी से लोग परेशान, रोजमर्रा के काम मुश्किल; जांच की मांग

Mon, 12 Oct 2026 04:18 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 04:18 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 में स्थानीय लोग गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति होने से निवासी परेशान हैं। नलों में आने वाला पानी साफ नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं। 

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Residents of Beta-2 troubled by dirty and foul-smelling water Greater Noida
ग्रेटर नोएडा में गंदा पानी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सेक्टर बीटा-2 में घरों में गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति होने से निवासी परेशान हैं। नलों में आने वाला पानी साफ नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। 
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इससे रोजमर्रा के काम करने में लोगो को परेशानी हो रही है। निवासियों ने संबंधित विभाग से पानी की गुणवत्ता की जांच कराने और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

गंदा पानी की सूचना मिलते ही प्राधिकरण की जल विभाग की टीम ने मौक पर पहुंच कर निर्क्षण किया। निवासी आरती शर्मा ने बताया कि घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी का साफ होना बेहद जरूरी है, लेकिन गंदा और बदबूदार पानी आने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 
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उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, जिससे उन्हें स्वच्छ पानी मिल सके। निवासियों ने संबंधित अधिकारियों से समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है।
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