{"_id":"6acc75be64d226878e0954f0","slug":"video-rain-caused-waterlogging-in-several-areas-of-greater-noida-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारिश से जलमग्न हुआ ग्रेटर नोएडा, रेंगते दिखे वाहन; लोगों को हुई भारी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हल्दौनी, इकोटेक तीन, सूरजपुर, तिलपता में जलभराव से लोग परेशान हुए। भारी जाम और बारिश के कारण सुबह कार्यालय पहुंचने में लोगों को परेशानी हुई। रात करीब 2:30 बजे से बारिश हो रही है। वहीं, बारिश से वायु प्रदूषण साफ हुआ। एक्यूआई ग्रीन जोन में आया। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई सुबह 10 बजे 92 रहा। वहीं बारिश से तापमान भी कम हुआ। लोगों को सर्दी का अहसास हुआ।

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