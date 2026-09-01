पीएम स्वनिधि योजना: गुरुग्राम में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को मिलेगा आयुष्मान का लाभ, 30 सितंबर तक विशेष अभियान

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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहर के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण, डिजिटल भुगतान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोक कल्याण मेले का आयोजन निगम के पुराने कार्यालय और एसबीआई महरौली रोड में मेले का आयोजन हुआ। मेले में लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण, स्वीकृत लेकिन वितरित नहीं हुए ऋण के वितरण और नए ऋण आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल रूप से सक्रिय नहीं हुए लाभार्थियों को यूपीआई और क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है।

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