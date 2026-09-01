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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The MLA demanded compensation for farmers during the monsoon session.

Gurugram News: मानसून सत्र में विधायक ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की

Tue, 01 Sep 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:26 PM IST
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The MLA demanded compensation for farmers during the monsoon session.
मानसून सत्र में पटौदी की मांगों को विधायक विमला चौधरी ने हरियाणा विधानसभा में प्रमुखता से उठाते
50 एकड़ में फैली गेहूं की फसल जल गई थी, सड़क व अनाज मंडी से संबंधित मुद्दे को भी रखा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पटौदी। पटौदी की विधायक बिमला चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पटौदी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और जनहित की मांगों को सदन के समक्ष प्रमुखता से रखा। विधायक बिमला चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र में रामपुर से जाटौली मंडी होते हुए टोड़ापुर तक मुख्य सड़क का निर्माण जल्द करवाने की मांग रखी।
साथ ही मिर्जापुर से जाटौली मंडी तक सड़क निर्माण, जमालपुर चौक से ताजनगर तक मुख्य सड़क निर्माण की मांग रखी। गांव खोड में कुछ महीने पहले लगभग 50 एकड़ खड़ी गेंहू की फसल जलने से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने की मांग भी विधायक ने रखी। साथ ही पटौदी की सब्जी मंडी को अनाज मंडी में शिफ्ट करने की मांग रखी। इससे क्षेत्र के किसानों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और मंडी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा।
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विधायक बिमला चौधरी ने बताया कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र का विकास और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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