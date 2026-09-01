Gurugram News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी

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सोहना। कस्बे में सफाई कर्मचारियों का लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उक्त प्रदर्शन 27वें दिन में प्रवेश कर गया है। उत्तेजित कर्मचारियों ने सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। वहीं, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। मंगलवार को हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने परिषद परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन के दौरान सर्व कर्मचारी संघ के प्रांत प्रधान सुनील चण्डालिया, महासचिव बसंत व जिला प्रधान सुशील ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन राज्य प्रधान बिमलेश ने भी अपने साथियों के साथ पहुंचकर समर्थन दिया है। संवाद